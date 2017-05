Estudante de veterinária da UFG de Jataí denuncia professor por abuso em Goiânia

Um professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) de Jataí, foi denunciado por uma aluna, estudante de veterinária, que alega ter sido abusada por ele em um apartamento em Goiânia, onde eles se hospedaram para participar de um congresso na capital.

A delegada Ana Elisa Gomes Martins, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), informou que o abuso aconteceu em dezembro de 2016, mas a vítima só fez a denuncia no início de abril, depois de passar por um acompanhamento psicológico.

“A vítima relata que eles foram para um bar e depois acabou acontecendo isso. Ela alega que acordou deitada em um colchão no chão e viu ele nu, sobre ela”, disse a delegada ao G1 Goiás.

Segundo a titular da Deam, a mulher foi até a Polícia Civil em Jataí, mas como o caso aconteceu em Goiânia, a delegacia da capital ficará a com a investigação. “Ele pode ser responsabilizado por estupro ou até mesmo por estupro de vulnerável, se ela estava sem condições de reação naquele momento”, explicou.

Em nota, a UFG informou que tomou “todas as providências cabíveis no caso de denúncia de assédio sexual praticado por um servidor da instituição feita por uma discente durante atividade acadêmica”. Segundo a instituição, assim que recebeu a denúncia, instaurou um Processo Administrativo Disciplinar e formou uma comissão para apurar o caso “com o direito ao contraditório e a ampla defesa a fim de apurar os fatos contidos na denúncia e aplicar as sansões cabíveis de acordo com a legislação do serviço público federal”.

A universidade afirmou também que está prestando apoio à aluna e “desaprova e repudia todo e qualquer tipo de violência, sobretudo a violência contra as mulheres”.