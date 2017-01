Estudante de 24 anos morre após ser diagnosticada com o pé quebrado

A jovem Gislaine Costa Perez, de 24 anos, quebrou o pé em uma festa e foi encaminhada para o Hospital Regional de Ponta Porã, onde morreu na manhã de domingo (29). A estudante teve três paradas cardíacas durante o atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, Gislaine foi a uma festa no sábado (28) com o irmão em um bar, por volta das 23h30 onde se machucou. Ela foi levada por parentes ao hospital, onde foi diagnosticado que ela havia quebrado o pé e precisava ser internada.

No domingo (29), o irmão da jovem foi visita-la por volta das 8h e ficou surpreso quando a equipe médica informou que Gislaine estava com problemas respiratórios e havia sofrido duas paradas cardíacas durante a madrugada. Apesar do quadro estabilizado, uma ambulância havia sido acionada para realizar a transferência da jovem para a cidade de Dourados. Horas depois, antes da chegada da ambulância, a estudante sofreu a terceira parada cardíaca e faleceu.

A assessoria de comunicação do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto informou que "não irá se manifestar até todos os exames da paciente ficarem prontos, a fim de diagnosticar a causa do óbito”, a nota foi enviada ao portal de notícias G1.

Revolta

O irmão da vítima, Márcio Perez, contou que toda a família ainda não consegue acreditar no que aconteceu com Gislaine. “Estamos revoltados. Sabemos que nada vai trazer a vida dela de volta, mas precisamos entender o que aconteceu. Ela não tinha nenhum problema de saúde, não sabemos se ela tinha alergia a algum medicamento, mas como que um pé quebrado pode terminar desse jeito”, disse Márcio.

No atestado de óbito, no campo causa da morte, consta “causa indeterminada”. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã como morte a esclarecer. O laudo da perícia, que deve apontar o que causou a morte, tem até 30 dias para ficar pronto.