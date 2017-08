Estudante de 19 anos morre em aula de yoga

Uma jovem de 19 anos morreu na manhã desta terça-feira (29) durante uma aula de yoga ministrada na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), em São Paulo. Segundo informações da polícia, Letícia Bueno Quinto de Souza teve um mal-estar súbito e acabou não resistindo. As informações são do G1.

Testemunhas contaram que uma enfermeira da universidade tentou reanimá-la e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por autópsia.

De acordo com a polícia, o objetivo é tentar saber se a morte foi por causa natural ou não e se a jovem pode ter ingerido algo que levou ao mal-estar súbito. A universidade, no entanto, se posicionou e disse que a aluna passou mal antes do início da aula.

"Hoje é um dia muito triste para a UMC. A aluna do terceiro semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, Letícia Bueno Quinto de Souza, de 19 anos, morreu hoje, às 9h50, minutos antes do início de uma oficina de Ioga, que integra a programação da Semana da Arquitetura. Ela estava na sala de aula 1301 do Prédio 1 da universidade. A UMC cumpriu todos os protocolos de primeiros socorros para atender a aluna e vai se manifestar por meio de uma nota oficial, que será enviada mais tarde, contando todos os detalhes do ocorrido", informou a instituição.