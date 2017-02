Estudante de 19 anos morre após acidente na Jamel Cecílio

O estudante Rodrigo Montijo de Almeida, de 19 anos, morreu na noite de quarta-feira (1) no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), após cinco dias internado depois de sofrer um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Jamel Cecílio com a Avenida Leopoldo de Bulhões, no Setor Pedro Ludovico.

Rodrigo será velado e sepultado na manhã desta quinta-feira (2) no cemitério Parque Memorial de Goiânia.

A vítima trafegava em uma moto e colidiu no cruzamento contra um carro. Segundo boletim do hospital, ele foi socorrido inconsciente e deu entrada na unidade em estado gravíssimo e permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro envolvido no acidente permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo.