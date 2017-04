Estudante da UFG agredido por policial sofre traumatismo craniano e tem diversas faturas no rosto

Após a agressão sofrida na cabeça em manifestação no Centro de Goiânia contra as reformas da Previdência e Trabalhista, nesta sexta-feira (28), o estudante de ciências sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG), Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas fraturas. As informações são do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), para onde o jovem foi encaminhado.

Segundo a nota do estado de saúde enviado ao POPULAR, o hospital relata que o paciente chegou à unidade de saúde por volta de 13h, encaminhado pelo Corpo de Bombeiros, continua sedado e respira por aparelhos. Mateus passou por exames e avaliação multidisciplinar, na Emergência do Hugo, no qual foi submetido a procedimentos na face com a equipe de bucomaxilofacial.

Ainda não há previsão cirúrgica. No entanto, conforme a nota, “Mateus Ferreira recebe cuidados intensivos na Emergência do Hugo e será encaminhado para um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”.

Fim da manifestação

O confronto, transmitido ao vivo durante o Jornal Anhanguera 1ª Edição, mostrou a ação dos PMs contra manifestantes encapuzados que quebraram os vidros de agências bancárias e comércios no Centro da capital, e que tentavam colocar fogo em cartazes e faixas utilizadas no protesto. O que não era o caso do estudante, que não escondia o rosto.

Os policiais militares apagaram o princípio de incêndio e, em seguida, foram alvejados por pedras e pedaços de madeira. Os PMs reagiram acertando pessoas aleatoriamente com o cassetete e spray de pimenta. Nesse momento que Mateus teria sido agredido.

Nas imagens da TV Anhanguera também é possível observar uma mulher sendo atingida por golpes de, pelo menos, quatro policiais.

No início da tarde, em nota oficial, o porta-voz da PM, tenente-coronel Ricardo Mendes, afirmou que não houve confronto entre manifestantes e policiais. “A confusão aconteceu entre os próprios protestantes”, disse. A PM destacou que irá se pronunciar novamente.