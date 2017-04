Estudante da UFG ferido durante manifestação em Goiânia está em estado grave no Hugo

É grave o estado de saúde do estudante de ciências sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG), Mateus Ferreira da Silva, de 32 anos, agredido nesta sexta-feira (28) durante as manifestações na Praça do Bandeirante com a Avenida Anhanguera, no setor Central, em Goiânia. De acordo com o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde a vítima está internada, o rapaz está sedado, intubado e passa por exames de imagem, como tomografia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer os feridos em um tumulto no decorrer do protesto. Segundo o Samu, a manifestação seguia de forma pacífica quando um grupo de black blocs começou a depredar alguns estabelecimentos. Ainda conforme o Samu, em seguida a Polícia Militar (PM) tentou conter a situação e por conta disso houve o confronto.

Mas, segundo o porta-voz da PM, tenente-coronel Ricardo Mendes, não houve confronto entre manifestantes e policiais. A confusão aconteceu entre os próprios protestantes. Nesse momento, os manifestantes estão concentrados na Praça Universitária.