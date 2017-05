Estudante da UFG agredido por policial recebe alta do Hugo

O estudante universitário Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, recebeu alta do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) nesta quinta-feira (11). Ele foi agredido por um policial militar (PM) no decorrer de um protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária no último dia 28, na Praça do Bandeirante, no Centro, em Goiânia.

Segundo a mãe do jovem, Suzeth Barbosa, apesar da liberação, o rapaz será internado novamente na próxima quarta-feira (17) para ser realizada uma nova cirurgia na quinta-feira (18). Ainda de acordo com ela, o motivo, é uma placa de metal que será colocada na cabeça do rapaz.

De acordo com informações do Hugo, a vítima passou por procedimentos cirúrgicos com as equipes de Neurocirurgia e Bucomaxilofacial. Ele recebeu alta e deve continuar o tratamento através de ambulatórios.

O caso repercutiu após ele ser agredido com um cacete na cabeça por um PM no fim de abril durante um protesto. O PM Augusto Sampaio de Oliveira Neto, subcomandante da 37ª Companhia Independente da PM, foi afastado de suas funções no policiamento ostensivo. Sampaio deve cumprir apenas atividades administrativas, segundo o comando geral da corporação.