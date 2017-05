Estudante agredido por PM respira sem auxílio de aparelhos e está sem sedação

Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, encontra-se estável, respirando sem auxílio de aparelhos e sem sedação o estudante. O estudante foi agredido por um policial militar durante as manifestações contra reformas do Governo Federal, no último dia 28.

O universitário continua internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e, segundo o último boletim médico, atualizado na manhã deste domingo (7), Matheus se encontra consciente, mas ainda sonolento e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) humanizada do Hugo.

Ainda segundo o boletim, o paciente mantém quadro de pneumonia. Não há previsão para novos procedimentos cirúrgicos, nem sessões de hemodiálise. No dia seguinte da sua internação, o estudante foi submetido à cirurgia com as equipes da Neurocirurgia e Bucomaxilofacial.