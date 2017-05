Estudante agredido por PM passa bem após cirurgia e quer voltar para a faculdade

O estudante Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, ferido por um policial militar durante manifestação, passou por sua segunda cirurgia no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), na manhã desta quinta-feira (18), para corrigir um afundamento no crânio decorrente da violência sofrida. De acordo com a família, o jovem se recupera bem, quer receber alta logo e faz planos d...