Estudante agredido por PM inicia hemodiálise e campanha é feita para cobrir gastos da família

Ainda internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), o estudante Mateus Ferreira, de 33 anos, agredido na última sexta-feira (28) por um policial militar em Goiânia, iniciou nesta segunda-feira (1) um procedimento de hemodiálise.

Sedado e intubado desde a agressão, que aconteceu durante uma manifestação contra as reformas da Previdência e Trabalhista, Mateus passar por hemodiálise não siginifica, necessariamente, uma piora no quadro. Segundo a assessoria do HUGO, é normal que pacientes em coma induzido, como é o caso, passem pelo procedimento devido à grande quantidade de remédios aos quais eles são submetidos. Mateus também apresentou um quadro de pneumonia.

Internet

Na internet, amigos e conhecidos de Mateus organizam uma campanha para cobrir os gastos da família do estudante, que é de São Paulo e precisa pagar estadia e passagens. No site Vakinha, que serve para campanhas com esse intuito, a meta de R$ 10 mil já foi ultrapassada: até o fechamento dessa reportagem, já eram mais de R$ 13 mil confirmados e R$ 84 mil em boletos à receber.

No Twitter, personalidades da política nacional e local se manifestaram contra a agressão do estudante. A ex-deputada Luciana Genro, do PSOL, tachou de crime à agressão ao estudante. Em Goiás, a primeira-dama de Goiânia, Dona Iris, também postou em apoio a Mateus: "não merecia tamanha selvageria".

Participando ou não das manifestações ,Mateus ou qualquer outro garoto,não mereceriam tamanha selvageria. — Dona Iris (@Gab_DonaIris) 1 de maio de 2017

No começo da tarde desta segunda-feira (1), o termo "PM de Goiás" era um dos mais comentados nos Trending Topics locais. Parte dos usuários do site divulgavam notícias acerca do afastamento do policial que agrediu Mateus e criticavam o modus operandi da Polícia Militar do estado nesse tipo de manifestação. Outros perfis culpabilizavam o menino e ironizavam a vaquinha feita pela família, dizendo que deveriam juntar dinheiro para comprar "mais cassetetes para a polícia".

Polícia

O agressor de Mateus, identificado como Augusto Sampaio de Oliveira Neto, subcomandante da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), não quis falar com O POPULAR. O jornal fez tentativas no sentido de conseguir uma declaração do policial sobre o seu afastamento das ruas - ele trabalhará, por ora, com serviços administrativos. A decisão foi tomada pelo comandante da PM de Goiás, coronel Divino Alves.

O secretário de Segurança Pública e Administração Peitenciária (SSPAP) afirmou, em seu Facebook, que apesar da polícia ter o direito e o dever de reprimir atos delinquenciais, a intervenção deve ser feita com técnica, sem ferir as pessoas, “mas imobilizá-las e conduzi-las a autoridade encarregada do processo de responsabilização”.

Divino Alves abriu Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as ações de Augusto Sampaio. O golpe de cassetete causou em Mateus Ferreira traumatismo cranioencefálico e fraturas no rosto.