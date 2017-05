Estudante agredido por PM durante protesto é transferido da UTI para enfermaria do Hugo

O estudante Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, que foi agredido com um cassetete pelo subcomandante da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar, Augusto Sampaio de Oliveira Neto, durante as manifestações contra as reformas trabalhista e da previdência, no último dia 28, saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um leito de enfermaria do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), na noite de segunda-feira (8).

Segundo boletim atualizado na manhã desta terça-feira (9), ele conversa, se alimenta normalmente e respira sem ajuda de aparelhos. Mateus teve traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas fraturas depois das agressões. Ele foi operado no dia 29 abril e na enfermaria, é acompanhado pela equipe de Neurocirurgia. Não existem novos procedimentos previstos

O policial suspeito das agressões foi afastado de suas funções no policiamento ostensivo. O Ministério Público já encaminhou pedido para que a Polícia Civil investigue possível abuso de autoridade por parte do policial.