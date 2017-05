Estudante agredido por PM conversa com a família e é transferido para UTI humanizada

O estudante Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, vai ser transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) humanizada nas próximas horas. O anuncio foi feito pela equipe médica do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) nesta quarta-feira (3).

Segundo a unidade de saúde, no novo ambiente a família vai poder ficar até 12 horas ao lado do paciente, fazendo com que ele se sinta mais seguro durante o processo de recuperação.

O nível de sedação do estudante está sendo reduzido e ele já consegue conversar. A mãe de Mateus contou que o filho falou da sua cadela e apresentou sinais de melhora. As funções renais e pulmonares do estão evoluindo e a expectativa é de que o rapaz seja retirado do coma induzido nas próximas 48 horas.

Familiares e amigos do estudante de Ciências Sociais fazem uma vigília na porta do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde o jovem está internado desde a última sexta-feira (28). Na terça-feira (2), iniciou processo de retirada da respiração mecânica, sendo que 3% da respiração partia do jovem e 97% com auxílio de aparelhos.

Amigos de Mateus publicaram nas redes sociais que o estudante sorriu ao saber da união dos colegas da Universidade Federal de Goiás (UFG) na porta do hospital.

Na manhã desta quarta-feira (3), o senador Lindbergh Farias (PT) e as senadoras Gleisi Hoffmann (PT), Regina Sousa (PT) e Fátima Bezerra (PT) estiveram no HUGO conversando com os familiares e amigos de Mateus.