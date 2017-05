Estudante agredido por PM continua internado em estado grave

Continua grave o estado de saúde do estudante Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, agredido por um policial militar durante as manifestações contra reformas do Governo Federal, na semana passada. Mateus está consciente e apresenta um quadro estável.

De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) na manhã desta sexta-feira (5), o estudante segue com sedação leve, está tratando uma pneumonia e respira com auxílio de aparelhos.

Mateus teve traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas fraturas depois das agressões.

O policial suspeito das agressões, Augusto Sampaio de Oliveira Neto, subcomandante da 37ª Companhia Independente da PM, foi afastado de suas funções no policiamento ostensivo.

O Ministério Público já encaminhou pedido para que a Polícia Civil investigue possível abuso de autoridade por parte do policial.