Estudante é preso e confessa ter usado uma barra de ferro para matar por ciúmes

Um estudante universitário foi preso acusado de matar João Paulo Henrique Sena com golpes de barra de ferro, em Mairipotaba, cidade a 102 km de Goiânia. O crime aconteceu no início do ano passado.

A Polícia Civil localizou e prendeu Paulo Henrique Ferreira nesta quarta-feira (10), em Morrinhos. Em depoimento, o estudante de matemática confessou o crime e revelou que foi motivado por ciúmes. João seria ex-namorado da moça que o criminoso se relacionava na época.

O assassino e um menor combinaram de atrair a vítima para um prédio abandonado, alegando que lá eles poderiam fumar maconha. Em um momento de distração, Paulo Henrique usou uma barra de ferro, componente de direção do automóvel Volkswagen Fusca, para golpear João Paulo na cabeça. Segundo ele, só parou de bater quando a cabeça estava esmagada.

O estudante vai responder pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores, cujas penas somadas podem ultrapassar os 34 anos de reclusão.