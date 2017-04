Estelionatário falsifica documento e é preso após vender casa em Aragarças

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (26), por vender uma casa que pertencia a outra pessoa em Aragarças, 380 km de Goiânia.

De acordo com o delegado da Polícia Civil (PC), Ricardo Galvão, o crime foi descoberto após ser registrado um contrato de compra e venda de um imóvel residencial em um cartório da cidade. Ainda segundo as investigações, o suspeito falsificou documentos para parecer com que a casa fosse dele.

A polícia localizou o criminoso e descobriu que ele faria novas vítimas em Bom Jardim de Goiás. Ele foi preso e autuado por estelionato.