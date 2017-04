Estatal diz que rescisões não têm relação com denúncias

O presidente da Saneago, Jalles Fontoura , disse que as rescisões de contratos e encerramentos de convênios não tiveram relação direta com a Operação Decantação, deflagrada pela Polícia Federal e Ministério Público Federal (MPF) em agosto do ano passado. De acordo com ele, os fins de convênios foram parte de ações de controle do ex-presidente José Carlos Siqueira. ...