Estagiário demitido após publicações machistas é contratado por empresa de móveis

A empresa de móveis Alezzia, conhecida por expor uma modelo vestindo trajes de banho para promover cadeiras, bancos e cabides, contratou o ex-estagiário da Cantareira Construtora e Imobiliária de Maringá (PR), que foi demitido após publicar comentários machistas no Facebook.

Entre as frases do então estagiário, está: “Procurando alguma feminista para ajudar a descarregar… Direitos iguais até chegar a carga de cimento”. As publicações são ilustradas com imagens feitas no horário de trabalho, em obras da Cantareira.

Quando tomou conhecimento desses comentários, a construtora anunciou que despreza qualquer “incitação de ódio e preconceito”, e demitiu o funcionário.

Já a Alezzia, contratou o rapaz apenas sete horas depois de sua demissão.