Estagiário é demitido após publicações machistas nas redes sociais

Um estagiário de engenharia civil foi demitido depois de fazer publicações machistas no seu perfil em uma rede social. Em uma das fotos o rapaz aparece posando ao lado de um caminhão carregado de cimento e escreveu na legenda: “procurando uma feminista para ajudar a descarregar”. O caso aconteceu em Maringá, interior do Paraná.

Após ser alertada sobre o conteúdo compartilhado pelo jovem, a empresa onde o estagiário prestava serviços, Cantareira Construtora e Imobiliária, se manifestou no Facebook afirmando que a opinião do garoto não representa a visão da construtora e que "despreza qualquer incitação de ódio e preconceito". No mesmo pronunciamento, a empresa comunicou que o estagiário foi desligado equipe.

“Nós não podemos responder pelas opiniões particulares de um funcionário. O problema é que ele estava uniformizado e no canteiro de obras. Para nós, é importante esclarecer que esse não é o posicionamento de nenhum dos sócios", informou a assessoria de imprensa da construtora à coluna Emais, versão online do jornal O Estado de São Paulo.

Para colocar um fim na polêmica, a construtora publicou em sua página oficial uma imagem de uma mulher, aparentemente trabalhando como engenheira, com a seguinte frase: "Lugar de mulher é onde ela quiser".

A assessoria de imprensa da Cantareira afirmou que se reuniu com o estagiário e na ocasião ele foi informado que a empresa não poderia manter um funcionário que dissemina opiniões sexistas. Na ocasião, o jovem teria dito que mantém o mesmo posicionamento que postou na rede social.

Até a tarde desta quarta-feira (8), a postagem que rendeu a demissão do estagiário contava mais de 7 mil curtidas e diversos comentários de apoio as publicações machistas.