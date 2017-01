Estado terá que construir presídio em Cocalzinho de Goiás, diz Tribunal de Justiça

Por decisão do Tribunal de Justiça, o Estado de Goiás terá que construir um presídio em Cocalzinho de Goiás. Em resposta a um recurso interposto pelo Estado contra liminar obtida pelo Ministério Público, o desembargador Fausto Moreira determinou que apenas o prazo do início das obras seja alterado de 45 para 90 dias, não acatando o pedido da administração pública de negativa à implementação de um plano de contratação ou remanejamento de servidores para a unidade prisional nem os argumentos de redução da multa diária por descumprimento da liminar, fixada em R$ 10 mil. Com isso, o efeito suspensivo da liminar foi concedido somente quanto ao prazo para começo da construção.

A preocupação com a falta de vagas no presídio e a impossibilidade de se lavrar flagrantes por não existir local pra abrigar os reeducandos já vinha sendo levantada pelo promotor de Justiça Eliseu da Silva Belo há vários anos. A falta de solução para os diversos problemas ligados à execução penal em Cocalzinho de Goiás motivou a ação.

De acordo com o processo, a comarca de Cocalzinho de Goiás foi criada em 2010, mas até o momento, não conta com um estabelecimento prisional para acolhimento dos presos provisórios ou que estejam cumprindo pena no regime fechado.

O MP ponderou que, apesar da decisão da Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás ter determinado que um pequeno número de vagas do presídio de Corumbá fosse cedido para Cocalzinho de Goiás, este não é suficiente para a enorme demanda criminal. O promotor destacou ainda que existe uma lei municipal, que regulamentou a doação de um terreno de considerável tamanho para que o Estado construísse uma cadeia, o que não foi feito até o momento.

Antes da propositura da ação, o Estado chegou a ser provocado para que iniciasse o procedimento administrativo de construção da unidade, mas não houve a menor movimentação para sua concretização, caracterizando a omissão do Estado, afirma o promotor sobre a necessidade de interferência do Judiciário na questão.