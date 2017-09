Estado tem 32 cidades sem creche

O número de municípios sem creches reduziu, em dois anos, 33%, saindo de 48 para 32, de acordo com o levantamento populacional de crianças e de matrículas em Goiás, de 2017, realizado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Por outro lado, algumas cidades ainda apresentam dificuldades em mudar essa realidade e aparecem na listagem, há quatro anos, com 0% na...