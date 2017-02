Estado desiste de ajuda federal

O governador Marconi Perillo (PSDB) chegou a anunciar o pedido de reforço da Força Nacional de Segurança para atuar em Luziânia, confirmando um aumento nos casos de furtos a residência, assaltos e homicídios. No entanto, recuou afirmando que, após consulta à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO), as tropas goianas são suficientes para atender às demandas do município e Região.

Contingente do Comando de Missões Especiais (CME) da Polícia Militar será enviado ao município por solicitação do prefeito Cristóvão Tormin (PSD). “Temos buscado ainda recursos do tesouro municipal no sentido de fazer as adequações necessárias para onde será o batalhão da Rotam”, adianta.

A SSPAP-GO enfatiza que o governo estadual “aplica cerca de 12,5% do Orçamento Anual do Estado nas políticas de combate e prevenção à criminalidade, valor inferior somente ao empregado nos programas na área da educação”, diz. “O município de Luziânia vive uma situação especial que será enfrentada com ações ostensivas e preventivas a partir de uma atuação coordenada para garantir a tranquilidade da população”, complementa.

Apesar das promessas, é bom lembrar, como reportado pelo POPULAR em outubro de 2012, a intenção de levar o GIH para o Jardim do Ingá que não se confirmou. Essa não seria a primeira requisição à Força Nacional que já atuou em Luziânia entre 2007, 2008, 2011 , o que mostra a dificuldade em se combater a criminalidade na Região há, no mínimo, há uma década.