Estado de saúde de PM ferido em tiroteio é grave

É grave o estado de saúde de Bruno Carili Horbylon, 36 anos, o policial militar ferido em tiroteio no Carrefour da T-9, na tarde deste domingo (5). Segundo boletim médico do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), Bruno está consciente, verbalizando, respira com auxílio de aparelho de oxigênio e está no centro cirúrgico. O outro ferido, um cliente identificado como Nilton de Jesus Borges, 24 anos, encontra-se em estado regular, consciente e passa por exames ortopédicos. O policial foi levado para o Hugo em helicóptero do Graer (vídeo).

Segundo informações da PM, ele foi baleado na perna, sem maior gravidade. O guarda civil envolvido na confusão, Bruno da Silva Menezes, foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios. O gerente do supermercado que morreu no tiroteio, ainda não foi identificado. Com várias marcas de tiro na porta, a confusão aconteceu em um momento em que havia vários clientes no estabelecimento. Duas armas foram apreendidas pela polícia e, depois do episódio, o supermercado fechou suas portas ao atendimento.