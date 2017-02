Estado de saúde de PM baleado em tiroteio em hipermercado em Goiânia continua grave

É grave, mas estável, o estado de saúde do policial militar Bruno Carlile Orbilon, de 36 anos, baleado em uma troca de tiros no Carrefour na Avenida T-9, no Setor Sudoeste, em Goiânia, na tarde desse domingo (5).

O policial foi socorrido pelo helicóptero do Grupo de Rádio Patrulha Aérea (Graer). De acordo com a assessoria de comunicação do Hospital de Urgências de Goiânia, para onde ele foi encaminhado, o paciente está consciente.

O policial, atingido por cinco disparos de arma de fogo, passou por cirurgia e está em observação em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O funcionário do hipermercado que morreu no local está sendo velado em casa, no Setor Cidade Jardim. A vítima estava trabalhando quando foi atingida por disparos de arma de fogo.

O guarda civil envolvido no caso foi detido e liberado depois de ser ouvido. O hipermercado funciona normalmente na manhã desta segunda-feira (6).