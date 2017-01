Estado de saúde de criança baleada por Policial Civil é delicado, afirma delegado

A criança de 6 anos baleada pelo Policial Civil Silvio Moreira Rosa, de 53 anos, na tarde desta sexta-feira (6), na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, passa por diversos procedimentos cirúrgicos para remoção do projétil da bala, que ficou alojado próximo ao coração. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Danilo Victor Nunes de Souza, o estado da criança é delicado. O menino está internado no Hospital de Base do DF.

A vítima foi atingida quando estava no carro com os pais, na BR-070. Quando foi detido, Silvio Moreira Rosa alegou aos policiais militares que disparou por acreditar que seria vítima de um assalto. As investigações, no entanto, desclassificaram a justificativa do policial, levando em consideração o fato de que, se uma pessoa acha que será assaltada, não persegue o assaltante.

O policial é do Distrito Federal, mas está preso em Goiânia, por ter cometido o crime em Goiás. No depoimento, ele usou do direito de permanecer calado e foi autuado por tripla tentativa de homicídio e por ter assumido o risco de matar os ocupantes do veículo que atingiu com os disparos. Os pais da criança não ficaram feridos.