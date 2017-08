Esquadrão antibomba é acionado por suspeita de explosivo em porta de clínica no Setor Bueno

Atualizada às 14h12

O Esquadrão Antibomba do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado após uma suspeita de bomba na porta de uma clínica, na avenida T-3 com a T-50, no setor Bueno, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (14).

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que um carro, de cor vermelha, estacionou próximo ao estabelecimento e um dos ocupantes deixou uma mochila, com o possível explosivo, embaixo de outro veículo. A área foi interditada pelos policiais para a detonação da bolsa.

Depois da explosão, a perícia analisou os vestígios e descobriu que ao invés de uma bomba tinha roupas dentro da mochila. Os PMs suspeitam que sejam peças roubadas que bandidos deixaram para buscar mais tarde.