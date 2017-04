Especialistas comandam 2º Encontro Goiano de Autismo em Goiânia

O 2º Encontro Goiano de Autismo, realizado entre quarta-feira (5) e sábado (8), na Câmara Municipal de Goiânia, terá workshop exclusivo para as famílias das crianças com autismo. “ABA além da mesinha: agarrando as oportunidades naturais” é o nome da oficina a ser ministrada na quinta-feira (6), das 13h às 17h, pela psicóloga Ana Carolina Sella, doutora pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutora em Psicologia Comportamental para Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) pelo Centro Médico de Nebraska (EUA).

“Todo pai e mãe de autista deveriam participar. São nesses encontros que, muitas vezes, conseguimos enxergar uma possibilidade de tratamento, de caminho interessante para os nossos filhos em particular”, destaca o neurologista infantil e neurofisiologista Hélio van der Linden Júnior, um dos organizadores do Encontro e também pai do pequeno Davi, de 7 anos, que está no espectro do autismo.

A psicóloga Leana Bernardes informa ainda que outros temas importantes para pais também serão explorados durante o encontro como “TEA na vida adulta”, moradia independente e legislação sobre os direitos das pessoas com autismo. “Imaginamos o quão difícil é receber o diagnóstico de que o filho está no espectro autista, mas incentivamos os pais a não desistirem e a seguir em frente. Como profissional, nossa primeira missão é acolher a família para que ela possa ter papel de protagonista no sucesso do tratamento do filho”, acrescenta a neuropsicóloga Raquel Borges Magalhães.

Pesquisas

Estudos científicos recentes comprovam que iniciativas como o workshop para pais são fundamentais para o desenvolvimento das crianças com autismo. Essa foi a conclusão, por exemplo, do trabalho publicado no final do ano passado pela revista “The Lancet”, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Manchester, do King’s College London e da Universidade de Newcastle.

A pesquisa analisou 152 famílias com crianças autistas de 2 a 4 anos. Uma parte delas recebeu o treinamento proposto de 12 meses, enquanto a outra parte recebeu a terapia convencional. No grupo que recebeu a terapia convencional, 50% das crianças tinham autismo severo no início do tratamento. A porcentagem aumentou para 63% depois de seis anos. Já no grupo beneficiado com o treinamento intensivo para os pais, 55% das crianças tinham autismo severo no início. Seis anos depois, a parcela caiu para 46%.

2º Encontro Goiano de Autismo

O evento é uma realização do neuropediatra Hélio van der Linden Júnior, da psicóloga Leana Bernardes (Instituto Goiano de Análise do Comportamento) e da neuropsicóloga Raquel Borges Magalhães (Centro de Intervenções e Estudos Neuro Comportamentais ).

Mais informações pelo email encontrogoianodeautismo@gmail.com ou pelo telefone (62) 3223-9896.