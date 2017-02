Espancado até desmaiar, adolescente de 14 anos está na UTI

Um adolescente de 14 anos espancado por sete pessoas está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), em Planaltina, no entorno do Distrito Federal. As agressões ocorreram durante um assalto na tarde da última sexta-feira (3).

Ele e dois colegas seguiam para a casa de um amigo quando passaram na frente de um bar e foram abordados pelos suspeitos. Os adolescentes tentaram fugir com as bicicletas, mas foram alcançados. Dois deles foram agredidos com socos e pontapés.

Já o adolescente foi espancando pelos suspeitos até desmaiar. No momento das agressões um motoqueiro passou, mandou parar com os socos e pontapés que os garotos não eram bandidos. No entanto, um dos adolescentes foi obrigado a entregar a calça e a camisa, ficando somente de cueca.

Um irmão da vítima contou que o adolescente sempre passava pelo local e que nunca teve nenhum desentendimento. Após a agressão, começou uma verdadeira peregrinação para salvar a vida do garoto. Primeiro ele foi levado para o Hospital Regional de Planaltina, como não esboçou reação foi transferido para o Hospital de Base (HBDF), em seguida foi encaminhado para uma unidade de saúde local e por último levado para o HRSM.