Espírito Santo: Moradores começam a ficar sem alimentos

Chamado de chantagista pelo governador licenciado do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), o movimento que tirou policiais das ruas no Estado já causa problemas para os moradores comprarem alimentos, abastecerem veículos e usarem serviços bancários.Hartung, que passou por um procedimento endoscópico para a retirada de um tumor na bexiga na sexta (3), em São Paulo, fez on...