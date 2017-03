Escola organiza culto para homenagear Ana Clara e coloca convite na agenda escolar dos alunos

A Escola Municipal Orlando de Morais está organizando um Culto Ecumênico em homenagem a ex-aluna Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, que foi encontrada morta no último dia 22.

O convite à celebração foi colado na agenda dos alunos da escola onde Ana Clara estudava. O culto está marcado para esta sexta-feira (3), às 18 horas, na Escola Municipal Orlando de Morais.

Mais homenagens

A GO-462, rodovia onde a pequena Ana Clara foi encontrada morta, pode ser 'rebatizada' com o nome da criança. O projeto de lei é de autoria do deputado Marlúcio Pereira (PSB), e tramita na Assembleia Legislativa.

O projeto de lei que homenageia a pequena Ana Clara, seguiu para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa em breve deverá ser votado em plenário.

“Por ter sido um crime bárbaro que marcou todo mundo, recebemos o apoio de todos os colegas deputados e temos certeza que o governador vai sancionar este projeto”, defende Marlúcio.

Caso

Ana Clara desapareceu na sexta-feira (17), no Residencial Antônio de Carlos Pires, em Goiânia, e foi encontrada morta na manhã da quarta-feira (22), em uma mata às margens da GO-462. O suspeito Luís Carlos Costa Gonçalves morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar horas depois e teve seu corpo retirado do Instituto Médico Legal somente nesta quinta-feira (2).