Escola deverá indenizar criança que teve dedo amputado enquanto brincava dentro da instituição

A quantia de R$45,4 mil deverá ser paga pelo Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus – Colégio Diocesano, da cidade de Itumbiara, a uma criança e sua mãe. A decisão é da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, que determinou o valor das reparações morais, materiais e estéticas.

Segundo relatos, a criança brincava no interior da escola quando subiu em uma estrutura metálica de 1,80m de altura e, ao cair, teve o quinto dedo da mão esquerda amputado. As testemunhas alegaram em depoimento que a instituição não prestou socorro à vítima após o acidente.

Quem prestou socorro à menina foi o pai de outra criança, que é médico e estava no local no momento do acidente. Ela foi levada para o Hospital Santa Maria, no município, e, depois, encaminhada ao Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto (SP), para tentar fazer o implante do dedo, o que não teve sucesso.



A mãe da criança alega que, no momento do acidente, não tinha nenhum monitor, professor ou segurança da escola para olhar as crianças, uma vez que sua filha subiu no poste de ferro e ninguém a impediu. Por isso, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais para si mesma, uma vez que não teve apoio da escola para se hospedar em São Paulo e nem para custear os gastos que teve quando a criança estava internada em outro estado. Já para a criança, foi requerido danos morais, materiais e estéticos.

A magistrada determinou que a escola deverá pagar R$ 10 mil, por danos morais, para a mãe, e R$ 20 mil, para a criança; e R$ 5,4 mil por danos materiais; já os valores a serem pagos por danos estéticos ficaram estipulados em R$ 10 mil.