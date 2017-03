Escola causa polêmica por pedir que pais de alunos se vistam de forma "menos extravagante"

Uma escola na Zona Sul de Recife tem chamado a atenção nas redes sociais devido um comunicado que foi enviado na segunda-feira (27) aos pais e responsáveis dos estudantes.

O texto, assinado pela diretora da instituição, repudia o uso de “roupas extravagantes” de quem vai deixar ou buscar os alunos no colégio.

“No ambiente escolar, é pertinente que o responsável por deixar e buscar os alunos use roupas menos curtas, menos decotadas, menos extravagantes”, informa a direção.

O documento ressalta ainda a obrigação da família e do colégio em ensinar valores morais e éticos. "A maneira como nos apresentamos em público diz muito de cada um, portanto, bom-senso e discrição são marcas de uma sociedade educada e moderna", encerra o texto.

Ao jornal Folha de Pernambuco, a escola enviou a seguinte nota: "A Direção do Colégio Santa Maria informa que a comunicação sobre o trajar no momento de deixar ou buscar os alunos no Colégio tem apoio de grande parte dos pais. A intenção do colégio é orientar sobre roupas adequadas ao ambiente escolar. Lamentamos caso alguém tenha interpretado de forma equivocada ou se sentido constrangido".