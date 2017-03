Escalonamento de horários conquista adeptos

O escalonamento de horários de funcionamento dos estabelecimentos em Goiânia, visando a melhoria do trânsito, voltou a ser notícia após o prefeito Iris Rezende (PMDB) citar a proposta em evento com empresários da construção civil, na terça-feira, 7. Representantes de diferentes segmentos econômicos, sobretudo da indústria e do comércio, reagiram positivamente à medida, m...