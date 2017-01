Esboço foi apresentado ao Estado

A proposta para reavaliar a organização do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (RMG) e extinguir a tarifa única já foi apresentada, na forma de esboço, ao Estado. Ela fazia parte de um rol de sugestões do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SET) para serem incluídas no projeto de lei que altera ...