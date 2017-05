“Eram muito calados”, diz pastor sobre casal

Pouco se sabe da vida conjugal da estudante de Pedagogia Letícia Bruna Lopes Santos, de 19 anos, e do vendedor Lucas Luciano de Sousa Silva, de 24. Ele a matou usando as duas mãos. Uma a esganava o pescoço e a outra a sufocava com uma almofada no rosto. Ela dormia quando foi atacada e não teria tido chance de se defender. Teve o corpo enrolado em cobertores e coberto de li...