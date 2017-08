Equipe do Samu e familiares de paciente idoso são assaltados durante atendimento

Funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e familiares de um paciente idoso foram assaltados na manhã desta terça-feira (22), em Feira de Santana (BA) a cerca de 100 km de Salvador, quando a equipe prestava atendimento.

Foram levados um carro e um celular da família, além de um equipamento de rádio e um relógio do funcionário do Samu.

A equipe de socorro havia sido chamada para atender o idoso que havia passado mal, na Rua Ágata, no bairro Brasília, por volta das 5h. Os funcionários transportaram o idoso para a ambulância, na porta da casa do paciente, quando foram abordados por dois criminosos a pé. Os familiares do idoso saíram do imóvel e acabaram assaltados também.

Os assaltantes fugiram após o crime e não há informações sobre a identidade dos criminosos. O idoso foi levado para o Hospital Clériston Andrade. O crime foi registrado no complexo policial da Jomafa.