Equipe da Rede Globo é furtada em Tocantins

A equipe de filmagem da nova novela das nove da Rede Globo, O Outro Lado do Paraíso, sofreu furto na madrugada desta sexta-feira, 4. Câmeras de segurança da residência alugada pela equipe em Ponte Alta do Tocantins, a 187 km de Palmas, filmaram a ação: um rapaz entrou na casa por volta das 2h40 e levou três aparelhos celulares e um relógio de ouro, conforme informou a Polícia Militar. O dono do imóvel alugado, que prefere não se identificar, relatou que o rapaz teria levado ainda óculos, uma carteira de cigarros e dinheiro.

O locador afirmou que a equipe passou a noite de quinta para sexta fazendo um churrasco, confraternizando entre si, mas quando houve o furto todos já estavam dormindo. “Logo quando chegaram adiantei para a equipe que a cidade é pequena e pacata. Na minha casa mesmo nunca entrou ninguém e nunca roubaram nem uma flor do meu jardim, mas um dia antes avisei que tinha uma molecada entrando em algumas casas, fazendo roubos pequenos, mas eles estavam dormindo de porta aberta”, contou. Ele disse, ainda, que o rapaz teria recebido apoio de, pelo menos, mais três pessoas, conforme identificou nas imagens.

De acordo com a Polícia Militar, o destacamento de Ponte Alta do Tocantins foi acionado por volta das 8h30 da manhã de sexta e, de posse das informações e imagens, a guarnição teria feito um patrulhamento em todo o município, investigando e buscando o rapaz que teria furtado a residência até o final da tarde, mas sem sucesso.

Mesmo com computadores, câmeras e equipamentos caros, apenas objetos pequenos e de fácil descarte foram levados. Conforme o dono do imóvel, a PM teria relatado que suspeita de usuário de drogas que possivelmente teria pegado esses objetos com o objetivo de vender e/ou trocar por substâncias. Indignado, ele contou que uma mulher que faz parte da equipe teria comentado que, mesmo morando anos no Rio de Janeiro, nunca havia sido roubada. “Precisei vir para um município de 8 mil habitantes pra acontecer isso comigo”, teria dito.

As imagens feitas pela câmera de segurança do furto estão sendo compartilhadas em redes sociais.