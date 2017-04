Equipamentos de som automotivo são apreendidos em festa em Goiânia

Vários equipamentos de som automotivo foram apreendidos durante uma festa na Fazenda São José, no Setor das Nações Extensão, em Goiânia, na madrugada deste domingo (16).

A ação foi uma operação conjunta da Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA), do Juizado da Infância e Juventude e da Polícia Militar (PM).

Segundo o presidente da AMMA, Gilberto Marques, as equipes foram atender denúncias de moradores do setor, que reclamaram do barulho do evento. No local, os fiscais constaram que o volume do som estava acima do permitido. Além disso, de acordo com Gilberto Marques, a festa não tinha licença.

De acordo com a PM, mais de 100 pessoas foram abordadas e um veículo foi apreendido. A fazenda foi interditada e todos os equipamentos de som foram conduzidos ao pátio da AMMA. Um agente do Juizado da Infância e Juventude conduziu oito menores ao Complexo 24 Horas de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Goiânia.