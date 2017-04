Enxurrada deixa trânsito intenso na Marginal Botafogo, em Goiânia

O trânsito está intenso na Alameda Marginal Botafogo com a rua 21, no setor Central, em Goiânia, no início da noite desta quinta-feira (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motivo é uma forte enxurrada provocada por uma tampa de bueiro que estava levantada, o que aumentou o nível da água.

Motoristas chegaram a relatar que parte do asfalto estava cedendo, fato que não foi comprovado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a assessoria de imprensa da corporação, a situação já foi corrigida e a tendência é que fluxo do trânsito se regularize.