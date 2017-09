Entregador de pizza suspeito de estuprar e matar idosa em Goiás é preso em Taguatinga

Um entregador de pizza, de 37 anos, suspeito de estuprar e matar a idosa Maria José da Silva, de 61 anos, na madrugada do dia 11 de julho, em Águas Lindas de Goiás, foi preso no local onde trabalhava, em Taguatinga (DF).

“Encontramos ele através de análises de filmagens do dia do crime. Nossa gerência de inteligência o identificou e uma testemunha fez o reconhecimento dele”, explicou o delegado Cleber Martins, que afirmou ainda que o homem confessou o furto, estupro e o assassinato da idosa.

O delegado também acredita que esse não seja o único crime do entregador de pizza. “Nós desconfiamos que possa realmente haver outras vítimas. Motivados por isso, vamos proceder com outras investigações pela delegacia de atendimento à mulher”, esclareceu.

Para não ser identificado, o suspeito teria vendido a moto, trocado o capacete e queimado a caixa que usava para as entregas. Ele também contou que estava sob efeito de drogas no momento do crime, que aconteceu quando a idosa estava indo para o trabalho.