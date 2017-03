Entidades e trabalhadores protestam contra as reformas previdenciária e trabalhista em Goiânia

Trabalhadores e diversas entidades sindicais protestam na manhã desta sexta-feira (31), contra as reformas da Previdência e trabalhista, em Goiânia. A Polícia Militar (PM) calcula que seja cerca de 400 manifestantes e a organização estima cinco mil pessoas.

Por volta das 9h, integrantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego) estavam na frente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, manifestando contra a PEC 3458, enviada pelo governador Marconi Perillo à Alego. Segundo os manifestantes, o projeto congela os salários dos trabalhadores e outros benefícios por 10 anos.

Mais tarde, o grupo seguiu em caminhada para a Praça Cívica, que teve o trânsito bloqueado no anel interno, e lá encontrou com outros integrantes de outras entidades, como a Central Única dos Trabalhadores em Goiás (CUT-GO), e todos seguiram juntos para a Praça do Bandeirante.

Em toda a extensão da manifestação, é possível encontrar cartazes e faixas que pedem a garantia dos direitos dos trabalhadores. De acordo com os organizadores, o protesto também é contra o Projeto de Lei 4302/1998, que libera a terceirização irrestrita no setor privado e em parte do setor público, e foi aprovado no último dia 22, na Câmara dos Deputados.