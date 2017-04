Entidade responsável por migração de sinal analógico fará ações em terminais de Goiânia e Aparecida

A Seja Digital, entidade criada pela Anatel e responsável por toda a operação envolvendo a migração do sinal de TV analógico para o digital, fará ações nos terminais de Goiânia e Aparecida, entre os dias 19 a 30 de abril. As ações tem por objetivo informar a população sobre o fim do sinal analógico de TV no estado, verificar quem tem direito ao Kit gratuito, além de agendar a retirada em um dos 38 pontos de distribuição.

Os terminais Cruzeiro, Bandeiras, Garavelo, Isidória, Veiga Jardim, Recanto do Bosque, Parque Oeste, Araguaia, Maranata, Vera Cruz, Vila Brasília e Goiânia Viva receberão estandes para distribuição de materiais informativos sobre o processo de desligamento do sinal analógico. Estarão presentes também, promotores que verificarão por meio do CPF ou NIS quem tem direito a retirada do kit gratuito. O agendamento para retirada será feito com data e horário marcado.

O gerente regional do Seja Digital Rommel Sena, afirma que é importante verificar quem tem acesso ao kit gratuito “Como são mais de 20 programas sociais do governo federal, muitas vezes a pessoa não sabe se está inscrita em algum projeto”, afirma.

A partir do dia 31 de maio será extinto o sinal analógico em Goiânia e em 28 municípios. A programação da TV aberta ficará condicionado àqueles que possuem antena digital e uma televisão com receptor .