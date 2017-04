Entenda o jogo da Baleia Azul que assusta os pais e pode ter causado a primeira morte no Brasil

Um jogo perigoso tem deixado o mundo em total estado de alerta e atiçado a curiosidade dos adolescentes. O desafio Blue Whale, ou em tradução livre, Baleia Azul, teve seus primeiros registros na Rússia e agora chegou ao Brasil. Aparentemente inocente, o jogo prepara seus seguidores para cometer suicídio na etapa final.

Em 2015, na Rússia, a polícia investigava a morte de duas adolescentes, quando descobriram um grupo na internet que ambas participavam. As autoridades revelaram que o desafio é dividido em 50 missões, sendo a última delas, colocar fim na própria vida.

No ano passado, algumas fontes chegaram a divulgar que 130 suicídios tinham relação com o jogo online. Escolas da Europa deram início a campanhas de alerta após identificar alguns alunos com cortes nos braços, queimaduras e outros sinais de mutilação.

Um rapaz de 19 anos morador de Pará de Minas, que já tinha tentado sair do grupo várias vezes, mas acabou se matando por overdose de medicamentos na última quarta-feira (12). A vítima era casada e tinha uma filha de apenas 40 dias.

Especialistas recomendam que as famílias fiquem atentas aos jovens, principalmente aqueles que já apresentaram tendências à depressão e suicidas.

Goiânia

A jovem Amanda Bastista Pereira, de 17 anos, desapareceu na última quarta-feira (12), em Goiânia. A adolescente foi encontrada nesta sexta-feira (14). No entanto, a família chegou a suspeitar que o desaparecimento da menina estisse relacionado com o jogo que estimula o suicídio entre adolescentes.

Baleia Azul

Há uma pessoa por trás da tela chamada “curador”, ele é responsável por ditar as regras e passos a serem tomados por cada jogador no decorrer das missões.

O curador propõe 50 missões macabras aos jogadores, como bater fotos no topo de prédios, assistindo a filmes de terror durante a madrugada, automutilar-se, ficar doente e, na etapa final, cometer suicídio. Alguns desafios são pensados especificamente nas fragilidades de cada jogador.