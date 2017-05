Engenheiro morre em batida entre caminhão e carro em Porangatu

Um engenheiro civil de 46 anos morreu após uma colisão entre o veículo que ele conduzia e um caminhão na BR 153, km 129, município de Santa Tereza de Goiás, na tarde desta quarta-feira (10). A vítima seguia de Uruaçu para Porangatu quando ocorreu o acidente.

O Mercedes Benz que era conduzido por um motorista de 60 anos, ao deixar de fazer a manobra correta para acessar a área de um posto de combustíveis, acabou colidindo frontalmente com o carro de passeio. Com o impacto, o engenheiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caminhoneiro foi submetido ao teste de etilômetro e não estava alcoolizado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Porangatu para prestar esclarecimentos.