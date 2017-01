Engavetamento envolve 11 veículos em trecho da BR-153 entre Goiânia e Aparecida

Motoristas curiosos para ver uma carreta tombada na BR-153, no km 509, próximo a uma indústria de alimentos de Aparecida de Goiânia, sentido Brasília, se envolveram em um acidente na manhã desta quarta-feira (18).

Um caminhão atingiu os outros 10 veículos na via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma viatura está a caminho do local. Funcionários da concessionária que administra a rodovia auxiliam para que o trânsito siga normalmente. Ainda não há informações sobre feridos no acidente desta manhã.

O motorista da carreta que tombou à noite teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital. O trânsito é lento neste momento na BR, próximo ao Country Clube de Goiás.