Engavetamento entre seis veículos mata motociclista em Goiânia; veja o vídeo 🎥

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um engavetamento envolvendo seis veículos no bairro Goiá, na Região Oeste de Goiânia. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (4).

De acordo com a Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito (Dict), três carros que seguiam no sentido da Rua da Alegria bateram um atrás do outro. Um desses veículos colidiu em outros dois carros que vinham sentido Avenida Consolação.

Com a força da batida, um dos automóveis subiu em cima da calçada e quando desceu bateu em um casal, que estava em uma moto. Os dois foram socorridos e encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a mulher continua internada. A Dict fez o teste do bafômetro nos envolvidos e o resultado foi negativo. O caso ainda é investigado pela delegacia especializada.