Atualizada às 10h15.

Um engavetamento entre cinco veículos, em frente a uma casa de shows no km 506 da BR-153, deixou o trânsito lento na manhã desta segunda-feira (13). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no sentido Aparecida/Goiânia.

Não houve feridos, apenas prejuízos materiais.