Enfermeira de 28 anos desaparece após conversas com homem misterioso na internet

Uma mulher de 28 anos desapareceu em Cajati, no interior de São Paulo. A mãe da jovem contou que a filha estava conversando escondido com um homem pela internet. Segundo o pai, o borracheiro Julio Silvano Ferreira, de 56 anos, a família é evangélica e gostaria que a filha namorasse alguém da igreja. No entanto, segundo ele, a família é muito unida.

Câmeras de segurança da vizinhança flagraram o momento em que a enfermeira Janaína Ferreira saía de casa, carregando uma mala, por volta das 5h45 da última segunda-feira (10), em direção a um ponto de ônibus localizado às margens da Rodovia Régis Bittencourt.

Os pais achavam que a filha estava dormindo até mais tarde, quando foram até o quarto da enfermeira, perceberam que ela não estava lá e uma mala tinha sumido. Preocupados, entraram em contato com a jovem pelo celular e ela respondeu por mensagem dizendo que estava bem, sem dar mais detalhes.

A família registrou boletim de ocorrência na delegacia de Cajati e a polícia local investiga se a mensagem enviada aos pais foi realmente escrita por Janaína.

Após o desaparecimento, a mãe revelou ao marido que a filha conversava com uma pessoa na internet que poderia ser um “namoradinho”. "É que nós somos evangélicos e eu queria que ela encontrasse alguém da igreja", explicou Júlio Silvano ao portal de notícias G1.

O pai contou ainda que câmeras de segurança de uma rodoviária no Paraná flagraram a enfermeira desembarcando no local. A irmã da jovem viajou até Curitiba para registrar outro boletim de ocorrência e acompanhar as investigações.

A polícia paranaense verificou outras imagens onde Janaína aparece em um orelhão, conversando com alguém 8 minutos. Mas não há nenhuma outra informação sobre o paradeiro dela depois disso.

O Departamento da Polícia Civil do Estado do Paraná (DHPP) disponibilizou o telefone (41) 3360-1400 para quem tiver mais informações, mesmo que anônimas.