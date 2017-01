Enem 2016: Falha do MEC deixa 20 mil estudantes sem acesso às notas

Uma falha no banco de dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 prejudicou o acesso às notas de ao menos 20 mil participantes. O problema, segundo o governo, tinha previsão de ser resolvido ao longo da tarde de ontem. A consulta às notas da última edição do exame foi liberada às 11h30 de quarta-feira. Após vários participantes reclamarem nas redes sociais de di...