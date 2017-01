Encontrada jovem que desapareceu a caminho de salão de beleza

Foi encontrada na noite deste sábado (7) a auxiliar de farmácia Jéssica Júlia Pinheiro, de 26 anos, que desapareceu na última sexta-feira (6) saindo de casa, na Vila Redenção, a caminho do salão de beleza. O caso, que tinha sido registrado no 8° Distrito Policial, foi investigado e através dos registros de cartão de crédito de Jéssica a família a encontrou em um hotel, no centro de Goiânia.

Em entrevista ao POPULAR, o pai de Jéssica, José Alves, disse que a explicação da filha foi vaga. "Ela disse que entrou no ônibus e que ia onde ele a levasse", relatou. Ainda segundo José, Jéssica desceu no centro da cidade, andou pelas avenidas e, no que eles acreditam ter sido um ataque de pânico, a jovem fez check-in em um hotel.

Em entrevista prévia ao POPULAR, José Alves disse que a jovem estava “meio triste e muito sobrecarregada" com a reta final do curso de farmácia e com o estágio, além de ter uma deficiência auditiva e usar aparelho nos dois ouvidos.

Jéssica, que não apresentava ferimentos quando foi encontrada, permaneceu sem comida ou água pelas 24h que permaneceu no hotel, segundo o pai. "Nós conversamos com a psicologa, e agora ela deve fazer terapia para que entenda o que aconteceu", disse.