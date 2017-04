Empresas negociam com Caixa financiamento para novos ônibus

O sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia deve ganhar novos ônibus ainda neste ano. Segundo a recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), as empresas devem viabilizar a aquisição de 80 novos veículos em até 90 dias. Atualmente, as quatro empresas concessionárias, com exceção da Metrobus, negociam com a Caixa Econômica Fede...